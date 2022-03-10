مقالات وتحليلات صديقة.العراق :العالم من حافة حرب الى حرب اخر !!بقلم (الرفيق صادق عزيز) - تيار الكفاح العمالى - مصر

2022/03/10 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر بعد صعوده لخوض المبارة النهائية في “بطولة دبي للتنس ” كتب اللاعب الروسي ِاندري روبلف (Andrey Rublev) “لا للحرب رجاء “NO war Please .



على شاشة الكاميرة التي تنقل المبارة و هذا تقليد اعتاد عليه لاعبو كرة المضرب .



من خلال هذه الكلمات عبر(اندري) عن سخطه من اندلاع الحرب في اوكرانيا .



و ليضم بذلك صوته لصوت الملايين من سكان هذا الكوكب الرافضيين للحرب و دعاة السلام العالمي .



مع اولى ساعات الفجر من ......





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