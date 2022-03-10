تصريحات سفير الإمارات بأمريكا لـCNN تهوي بأسعار النفط بأكر هبوط بيوم واحد خلال عامين.. إليكم كيف يبدو السوق

2022/03/10 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، لشبكة CNN، الأربعاء، إن الدولة تريد زيادة إنتاج النفط وستشجع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على زيادة الإمدادات.

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