"جريمة الدوحة" تهز الشارع الكويتي.. ابنتان تذبحان أمهما بسكين

2022/03/10 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسبوع على جريمة العارضية، أقدمت فتاتان على قتل والدتهما طعنا وفصل رأسها عن جسدها، في واقعة شنعاء هزت الشارع الكويتي.

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