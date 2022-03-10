اسعار النفط تعود للارتفاع في الاسواق العالمية

2022/03/10 | 08:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنتعشت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن قال العراق والإمارات إنهما ملتزمتان باتفاق كبار المنتجين لإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات شهريا بعد ساعات من قول سفير الإمارات في واشنطن إن بلاده تفضل زيادة أكبر.وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات بعد فترة وجيزة من الافتتاح وتم تداولها على […]

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