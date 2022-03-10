موفق زريق تعقيبا (على اسلام بلا معجزات) هل يمكن دراسة الدين بشكل بمنهجية العلم؟ - حمزة رستناوي

2022/03/10 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمزة_رستناوي مادة حوارية مع حمزة رستناوي.موفق زريق: معرفيا ومنهجيا لا يصح البحث عن تفسير علمي للمعجزة- كما عرضتَ في دراستكَ- لأن من خلق القانون العلمي للظاهرة يكسره أو يعدله، ومن أحيا يميت، ومن أمات يحيي.



نحن أمام إله مطلق..



كن فيكون ، ليس كمثله شيء.



هل مسألة المعجزات النبوية يمكن مناقشتها علميا ومنطقيا؟*حمزة رستناوي: قبل الحديث عن تفسير علمي ( للمُعجزة) يجب أولا إثبات حدوثها فالعلم (التجريبي الطبيعي) ......





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