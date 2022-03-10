فرنسا: لا يمكن للاتحاد الأوروبي فرض حظر تام على واردات النفط والغاز من روسيا

2022/03/10 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأت وزيرة فرنسية أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرا تاما على وارداته من النفطوالغاز الروسيين على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.وقالت وزيرة التحول البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي، التي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحادالأوروبي خلال زيارة إلى نيويورك، إن الدول الـ27 ستتخذ “إجراءات شديدة للغاية“.وأضافت “من الآن وحتى نهاية […]

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