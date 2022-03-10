مدرّب الصناعة: الفوز على الكرخ بوابّة لتحقيق الأفضل

2022/03/10 | 08:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- زيد غالبأكد مدرب فريق الصناعة صادق حنون، أنَّ فوزَ فريقه على الكرخ في افتتاح الجولة الـ25 من الدوري الممتاز يعدُّ فرصة ثمينة لتعويض نزيف النقاط التي فقدها خلال المباريات السابقة.وقال حنون، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إنَّ" الفريق خرج بنتيجة طيبة بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعبون "، مبيناً، أنَّ " هذه المباراة كانت فرصةً ذهبيةً للفريق في سبيل تعويض نزيف النقاط التي فقدناها خلال الجولات السابقة ".وأضاف حنون، أنَّ" الفريق لم يقدم مستوى طيَّباً في بداية المرحلة ولكن نطمح، أنَّ تكون هذه المباراة هي انتقالة للفريق وبداية للعودة الى المسار الصحيح بالرغم من عدم إضافة لاعبين محترفين ولكننا غيَّرنا أسلوب اللعب ونجحنا بتسجيل الأهداف وكان بالإمكان أنْ نحسم المباراة بعدد أهداف أكثر ".

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