جنود بريطانيون يحتمل أنهم سافروا لأوكرانيا.. والجيش يعلق لـCNN

2022/03/10 | 08:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الجيش البريطاني في تصريحات لشبكة CNN إن الجيش البريطاني يناشد ما وصفه بـ"عدد صغير" من الجنود الذين يُعتقد أنهم سافروا إلى أوكرانيا، للعودة فورًا إلى المملكة المتحدة.

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