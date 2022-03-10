2022/03/10 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن 35 ألف مدني على الأقل تم إجلاؤهم أمسالأربعاء من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال زيلينسكي في رسالة مصورة إن هؤلاء المدنيين تم إجلاؤهم من مدينتي سومي (شمال) وإينيرهودار(جنوب) ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرات إنسانية.وأعرب […]

ظهرت المقالة زيلينسكي: 35 ألف مدني تم إجلاؤهم من مدن أوكرانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: 35 ألف مدني تم إجلاؤهم من مدن أوكرانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي: 35 ألف مدني تم إجلاؤهم من مدن أوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).