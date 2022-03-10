هل شجعت الولايات المتحدة بوتين على غزو أوكرانيا؟

2022/03/10 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن بين هؤلاء مذيع سي إن إن " Jake Tapper" الذي أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين السابقين (جمهوريين وديمقراطيين)، أبدوا خلالها ندمهم على أن الولايات المتحدة لم تفعل الكثير ولم تكن حازمة بما يكفي في الرد على التصرفات الروسية.

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