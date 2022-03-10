أسير أوكراني يروي قصة استسلامه للقوات الروسية

2022/03/10 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال دميتري كوندريكينكو، وهو من عناصر الدفاع الإقليمي بمقاطعة خاركوف الأوكرانية، بعد استسلامه للجيش الروسي، إن القوات الروسية لا تحمل الشرور معها.وأوضح أنه تم الإيعاز لمجموعته بالانسحاب.في الطريق تم إنزاله من السيارة، وعاد بعد ذلك إلى المنزل.وأضاف: “عند خروجي، اصطدمت بقافلة عسكرية روسية تمر من شارع بيتي.وعلى الفور استسلمت […]

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