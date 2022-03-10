استياء سياسي إزاء الحلول الترقيعية للحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

2022/03/10 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت أوساط سياسية ماذهبت اليه حكومة تصريف الاعمال من توجيه بمنح مبلغ 100 الف دينار لبعض الشرائح جراء الارتفاع الحاصل في الأسعار، معتبرين ذلك بأنه اجراء ترقيعي لاسكات المواطن.وقال النائب السابق كاطع نجمان، لـ /المعلومة/، ان “حل الازمة الراهنة لن يكون من خلال منح بعض الشرائح مبلغ 100 الف دينار، بل […]

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