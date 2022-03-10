الساعدي: بعض الكتل سعت لارتفاع الدولار واستجوبت وزير المالية للاستعراض فقط

2022/03/10 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان بعض الكتل السياسية عملت على رفع سعر صرف الدولار منذ بداية استلام الكاظمي للسلطة، لافتا الى ان الكتل نفسها ذهبت باتجاه استضافة وزير المالية بهدف الاستعراض امام الشعب وتبرأة ذمتها من مسؤولية الارتفاع.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “بعض الجهات السياسية منتفعة بشكل كبير من […]

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