2022/03/10 | 08:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ربطت دراسة جديدة بين الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” وظهور أعراض شيخوخة الدماغ لدى المرضى إضافة إلى تغيرات دماغية أخرى.وبحسب الدراسة فأن أدمغة من أصيبوا بكورونا عانت فقدان أكبر للمادة الرمادية، والتشوهات في أنسجة المخ، وذلك مقارنة بأولئك الذين لم يُصابوا بالفيروس، إلى جانب ظهور العديد من التغييرات في منطقة الدماغ […]

ظهرت المقالة دراسة تربط بين الإصابة بكورونا وشيخوخة الدماغ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تربط بين الإصابة بكورونا وشيخوخة الدماغ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تربط بين الإصابة بكورونا وشيخوخة الدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).