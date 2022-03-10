2022/03/10 | 08:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد رفض الإدارة الأمريكية السريع لخطة بولندا لنقل مقاتلات ميغ -29 إلى أوكرانيا أوضح مثال حتى الآن على التعقيدات التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال محاولة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تحاول واشنطن مساعدة أوكرانيا دون الدخول في حرب مع روسيا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تحاول واشنطن مساعدة أوكرانيا دون الدخول في حرب مع روسيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).