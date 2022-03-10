أنتونوف يدعو واشنطن لتقليص العمل في مجال البيولوجيا العسكرية

2022/03/10 | 09:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصف سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف، اتهام ممثلي الإدارة الأمريكية لروسيا بانتهاك الاتفاقيات الكيماوية والبيولوجية، بالمتوترة والنزقة.وأضاف أنتونوف: “مثل هذه التصريحات المتوترة من قبل السلطات الأمريكية تشهد على قلق البيت الأبيض الجدي، بشأن الكشف عن حقيقة العمل الجاري في البرنامج البيولوجي العسكري بالقرب من حدود روسيا بتمويل أمريكي”.ودعا السفير الروسي، السلطات […]

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