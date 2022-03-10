الموسوي: الاطار يمثل الكتلة الاكبر داخل البرلمان وسيقول كلمته في جلسة انتخاب الرئيس

2022/03/10 | 09:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، ان الاطار التنسيقي وحلفائه يشكلون الكتلة الاكبر داخل البرلمان، لافتا الى ان الاطار سيقول كلمته في جلسة انتخاب الرئيس.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “التحالف الثلاثي يسعى للحصول على رئاسة الجمهورية والتحرك نحو المستقلين لضمان تحقيق العدد المطلوب لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية”.واضاف ان “الاطار التنسيقي […]

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