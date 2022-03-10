اجتياح أوكرانيا.. الفصائل الفلسطينية ولعنة القياصرة الجدد! - تامر خرمه

2022/03/10 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه “النضال ضد الحرب ومصدرها الإجتماعي، الرأسمالي، يفترض دعما مباشرا وفعالا وصريحا لدعم شعوب المستعمرات المضطهدة في نضالها وحربها ضد الإمبريالية.



إن الموقف المحايد مساوي لدعم الإمبريالية”.



(ليون تروتسكي- قرار حول مؤتمر مناهضة الحرب، مكتب لندن، تموز 1936).الحرية، بالمعنى السياسي الحقيقي للمفردة، لا يمكن تحقيقها دون التخلص من كافة أنماط الاضطهاد والاستغلال، والتحرر من كل أشكال الاحتلال أو الرضوخ ......





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