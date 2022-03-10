من السهل بدء الحرب… من الصعب وقفها - التيتي الحبيب

2022/03/10 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب من وحي الاحداثأعلن بوتين الرئيس الروسي ليلة 24 فبراير 2022 الحرب على أوكرانيا وذلك من اجل فرض شروطه التي يعتبرها ضرورية لمصالح روسيا الاتحادية وعلى رأسها منع تمدد حلف الناتو إلى أوكرانيا ووقف تحول أوكرانيا إلى ساحة تجمع قوات وميليشيات متطرفة تناصب العداء للمكون الروسي في أوكرانيا وخاصة في منطقتي دوناسك ولوغانيس الذين أعلنتا نيتهما في الانفصال عن أوكرانيا… بوتين يرسم الحدود للمجال الحي ......





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