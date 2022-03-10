مسرح الخيالة - الفرسان في بئر السبع - دينا سليم حنحن

2022/03/10 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن من مسرح الخيالة - أستراليا - الغولد كوست Outback Spectacularإلى بئر السبع - فلسطين دينا سليم حنحن - أسترالياأقيم في الغولد كوست مسرح يضم صورا نادرة للمعارك التي شارك فيها الفرسان الأستراليون، وتقام كل ليلة، وعلى مدار سنة، وحتى أيام العطل الأسبوعية، عروض خاصة وممتعة على مدرّج Australian Outback.تقدم وجبة دسمة، يتناولها الحضور، وهم يتابعون العروض التي تقام على ظهور الخيول، يحكي ......





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