حقوق: دعم مفردات التموينية سيقطع الطريق على تجار الازمات

2022/03/10 | 09:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بين رئيس حركة حقوق النيابية حسين العامري، ان الحكومة وفي حال توجهت نحو دعم مفردات البطاقة التموينية فأنها ستتمكن من قطع الطريق على تجار الازمات، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لانصاف المواطن ودعمه.وقال العامري لـ / المعلومة/، ان “الدعم الحكومي للبطاقة التموينية سيقطع الطريق على الجهات التي تحاول الإستفادة من الأزمات […]

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