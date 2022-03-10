الخليفي يقوم بتصرف محرج بعد الهزيمة أمام ريال مدريد

2022/03/10 | 09:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فقد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أعصابه، وتوجه لطاقم تحكيم مباراة فريقه عقب توديعه لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، أمس الأربعاء.وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن الخليفي غادر مكانه في المقصورة الرئيسية، وهو يصيح بألفاظ سيئة، ومعه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.في وقت لاحق، ذهب الخليفي مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس […]

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