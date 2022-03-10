شاهد.. قطيع من الأغنام

2022/03/10 | 09:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سار قطيع يتألف من 2022 رأسًا من الأغنام في شارع الشانزليزيه الشهير في باريس، للاحتفال بنهاية معرض الزراعة الدولي الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية، وفقًا لرويترز.

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