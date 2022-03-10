2022/03/10 | 09:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يقصي سان جيرمان ويبلغ ربع نهائي دوري الابطال المعلومة/ بغداد… قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصار مثير بثلاثة اهداف لهدف على باريس سان جيرمان،.والتقى الفريقان بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.وسجل لريال مدريد كريم بنزيما ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 61 و76 و78.بينما […]

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