البصرة تكشف حقيقة إطلاقها 50 ألف درجة وظيفية

2022/03/10 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرةكشف ديوان محافظة البصرة، اليوم الخميس، حقيقة إطلاقها 50 ألف درجة وظيفية على الشركات النفطية.

وذكر المركز الإعلامي لديوان المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ينفي الخبر الذي تم تداوله على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود 50 ألف درجة وظيفية على الشركات النفطية والإعلان عنها من قبل محافظ البصرة أسعد العيداني".

وأكد "على ضرورة الاعتماد على الأخبار من قبل الجهات الرسمية وليس كما تروج له الصفحات الوهمية والمفبركة، والتي تُدار من قبل بعض ضعاف النفوس..



الذين يتلاعبون بمشاعر المواطنين وعواطفهم".

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