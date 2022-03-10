غداً.. ثلاث محافظات سيتعرضن لموجات من الغبار - عاجل

2022/03/10 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع متنبئ جوي، تعرض العراق غداً الجمعة، موجات من الغبار.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"يستمر نشاط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار والاتربة في مدن البصرة وميسان وواسط لغاية مساء اليوم الخميس، تهدأ بعدها ولكنها تستمر على نشاطها في مدينة واسط لغاية فجر الجمعة".

وأضاف "يوم غد الجمعة ستتعرض اغلب مدن البلاد لهبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار وموجات من الغبار في وسط وغرب وجنوب البلاد".

وكانت هيأة الأنواء الجوية توقعت أمس موجة أوروبية تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

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