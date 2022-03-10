دعما لسلطة القانون.. موقف موحد لعشائر كربلاء من الدكة العشائرية والرمي العشوائي والعراضات

2022/03/10 | 09:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه العادات التي باتت تهدد السلم المجتمعي.

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