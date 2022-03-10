5 مشاكل صحية يجب ألا تتجاهلها النساء

2022/03/10 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لا تهتم الكثير من النساء ببعض المشكلات الصحية التي قد تصيبها بسبب قلة الوقت أو العمل أو الإجهاد المرتبط بالمنزل، ونقص الوعي، ولكن هذه المشاكل الصحية يمكن أن تثير جرس الإنذار لمشاكل أكثر خطورة، لذا يجب الانتباه لهذه المشاكل وزيارة طبيبك لمعرفة السبب ورائها، بحسب موقع “health”.1.الحيض غير المنتظم أو غير […]

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