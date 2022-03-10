الشيخ حمودي يعزي بوفاة الحاج المجاهد علي الأوسي

2022/03/10 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، بواجب العزاء والمواساة بوفاة الحاج المجاهد علي الأوسي.وقال الشيخ حمودي في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، إنه “ببالغ الحزن وشديد الأسى تلقينا نبأ رحيل الاستاذ المجاهد الحاج علي الأوسي (أبو أحمد رمضان)”.وأضاف سماحته ان “الرجل صاحب البصيرة والخلق القرآنية […]

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