2022/03/10 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني اليوم الخميس، عن تكليف قائد عمليات ديالى السابق مديرا للحركات العسكرية في وزارة الدفاع.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز ” انه “تم تكليف قائد عمليات ديالى السابق اللواء الركن رعد محمود البشر الجبوري مديرا للحركات العسكرية في وزارة الدفاع.

ظهرت المقالة تكليف قائد عمليات ديالى السابق مديرا للحركات العسكرية في وزارة الدفاع أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف قائد عمليات ديالى السابق مديرا للحركات العسكرية في وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف قائد عمليات ديالى السابق مديرا للحركات العسكرية في وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).