ارتفاع مبيعات “ملاجئ يوم القيام” في امريكا منذ أزمة أوكرانيا

2022/03/10 | 09:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..مع أن الحرب في أوكرانيا بعيدة جغرافيًا عن الولايات المتحدة، إلا أن تأثيراتها على الداخل الأميركي لا تزال مستمرة.ويبدوا أن مجرد الحديث عن أي استخدام للأسلحة النووية، يجعل كثيرين يبحثون عمّا يحميهم.فمنذ بدء الحرب في أوكرانيا وتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن المتعلقة بالأسلحة النووية، تزايد الطلب في الولايات المتحدة على شراء الملاجئ […]

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