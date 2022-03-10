2022/03/10 | 09:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HobhEQVv3CY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سألنا الناس: ماذا يعني لك الاحتفال باليوم الوطني للزي الكردي؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سألنا الناس: ماذا يعني لك الاحتفال باليوم الوطني للزي الكردي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).