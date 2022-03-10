2022/03/10 | 09:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VdF8jeNRsd4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النواعيـــر .. حكايــات مـــن التـــراث يعشقهــا العراقيـــون) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النواعيـــر .. حكايــات مـــن التـــراث يعشقهــا العراقيـــون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).