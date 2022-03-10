هيئة التقاعد: مستعدون لزيادة رواتب المتقاعدين

2022/03/10 | 09:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أبدت هيئة التقاعد، الخميس، استعدادها لتنفيذ القوانين المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين في حال إقرارها أو تشريعها من قبل الجهات المعنية.ونقلت صحيفة “الصباح” بعددها الصادر، اليوم، واطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر في الهيئة قوله، إن “الهيئة جهة تنفيذية تعتمد على ما تأتيها من تعليمات أو توجيهات من وزارة المالية أو الحكومة لصرف رواتب المتقاعدين، […]

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