أوبك+ تسجل أكبر مكاسب بالإنتاج في 7 أشهر والتزام العراق يتجاوز 119%

2022/03/10 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

رفعت 13 دولة في أوبك إنتاجها بمقدار 480 ألف برميل في اليوم ليصل الى 28.67 مليون برميل يومياً من النفط الخام خلال شهر شباط الماضي، في حين ضخت الشركاء التسعة من خارج أوبك 14.07 مليون برميل في اليوم، بزيادة قدرها 80 ألف برميل يوميا.

وقالت منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس خلال مسح لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن أكثر من ثلث إجمالي مكاسب أوبك + البالغة 560 ألف برميل في اليوم جاء من الأعضاء الثلاثة المعفيين من الحصص بموجب الصفقة: إيران وليبيا وفنزويلا.

ومع ذلك، فإن 14 من أصل 18 عضوًا لديهم حصص لم تحقق أهدافهم، مما يشير إلى الطاقة الفائضة المتضائلة للمجموعة، نتيجة لذلك ارتفع معدل الامتثال لأوبك + في شباط إلى 125.9٪، وهو أعلى مستوى منذ أن شرعت المجموعة في التخفيضات التي يسببها الوباء في مايو/ أيار 2020.

ووفقا للمسح فإن العراق كان احد اكبر الملتزمين بحصته المقررة وبنسبة 119.8بالمئة ليبلغ انتاجه 4.26 مليون برميل وهي أقل من حصته المقررة 4.325 مليون برميل.

وبلغ إنتاج السعودية 10.11 مليون برميل في اليوم، وبنسبة التزام بلغ 97 بالمئة، وكان إنتاج الإمارات 2.95 مليون برميل باليوم وبنسبة التزام بلغت 98.2 بالمئة، فيما بلغ انتاج روسيا 10.10 مليون برميل باليوم وبنسبة التزام 115.1 بالمئة.

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