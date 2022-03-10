الامن الاقتصادي ينفذ حملة لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية في بعقوبة

2022/03/10 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ الامن الاقتصادي حملة لمعالجة غلاء اسعار المواد الغذائية في بعقوبة.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “من اجل حل مشكلة التلاعب بالأسعار واحتكار المواد الغذائية نفذت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفارز شرطة ديالى حملة لمنع […]

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