البصرة تنفي وجود 50 الف درجة وظيفية في المحافظة

2022/03/10 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفى ديوان محافظة البصرة، اليوم الخميس، وجود 50 الف درجة وظيفية في المحافظة.وذكر بيان صادر عن الديوان، فأنه “ينفي الخبر الذي تم تداوله على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود 50 ألف درجة وظيفية على الشركات النفطية والإعلان عنها من قبل محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني”.وأضاف انه “ويؤكد المركز الإعلامي مرة أخرى […]

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