فوق تمساح بطول 12 قدمًا.. لن تصدق أين هبطت كرة الغولف هذه

2022/03/10 | 09:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء لعب الغولف مع ابنه، التقط مذيع محطة HLN، بوب فان ديلن، مقطع فيديو للحظة التي كانا يبحثان فيها عن إحدى كراتهم، حيث وجدا كرة غولف في مكان لم يتوقّعاه..فوق تمساح بطول 12 قدمًا.

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