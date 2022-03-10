احتجاجات وأعمال شغب.. البنك الدولي يحذر من

2022/03/10 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر البنك الدولي، الخميس، من احتجاجات وأعمال شغب، مشابهة لأحداث الربيع العربي التي انتشرت بعدة دول منذ عام 2011، بسبب التضخم الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

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