2022/03/10 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من الكاظمي ..وفد من الدفاع المدني والصحة يصل بابل لبحث اسباب الحرائق الأخيرة بالمستشفيات

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