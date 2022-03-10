2022/03/10 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن تكليف مدير جديد للحركات العسكرية في وزارة الدفاع.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قائد عمليات ديالى السابق اللواء الركن رعد محمود البشر الجبوري تم تكليفه مديرا للحركات العسكرية في وزارة الدفاع".

هذا ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى.

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