أسعار النفط تعاود ارتفاعها بعد تسجيل أسوأ خسائر منذ بدء جائحة كورونا

2022/03/10 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعافت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ملتزمة باتفاق أوبك+ لزيادة الإمدادات شهريا بواقع 400 ألف برميل يوميا، بعد ساعات من تصريح لسفيرها في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة أكبر.

وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل بعد قليل من بدء التعاملات، وجرى تداوله مرتفعا 1.90% عند 110.23 دولار للبرميل الساعة 110.77 دولار، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.17% لتصل إلى 114.66 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط العالمية أمس أكبر انخفاض لها منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا قبل نحو عامين، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 17% خلال الجلسة قبل أن تنخفض 16.84 دولار أي ما يوازي 13.2% لتبلغ عند التسوية 111.14 دولار للبرميل وهو أسوأ انخفاض لها في يوم واحد منذ 21 نيسان 2020، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة 15.44 دولار أو 12.5% عند 108.70 دولار للبرميل، وهو أسوأ يوم لها أيضا منذ تشرين الثاني.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر في وقت متأخر يوم الأربعاء، إن بلاده ملتزمة باتفاق أوبك+ وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.

وأضاف الوزير أن "الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط".".

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات في واشنطن بأن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط، وستشجع أوبك على النظر في زيادة المعروض.

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