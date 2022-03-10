وفاة صبي في الناصرية نتيجة صعقة كهربائية

2022/03/10 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الخميس، بوفاة صبي في الناصرية نتيجة صعقة كهربائية.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “صبي توفي شمال مدينة الناصرية في محافظة ذي قار نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية من احدى ادوات عمله ( ماكنة اللحام).

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