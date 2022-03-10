الصحة تعلن نسبة التلقيح ضد كورونا في العراق

2022/03/10 | 10:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اشترطت وزارة الصحة، الخميس، زيادة معدلات التلقيح ووصولها إلى نسب عالية لرفع قيود كورونا، فيما أكدت وصول نسبة التلقيح الى 26%.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أغلب الدول أعادت النظر بأنظمتها الصحية بعد تجربة كورونا، لأنَّ بعضها انهارت”، مبيناً أنَّ “العراق على الرغم من […]

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