مجلس النواب الأميركي يقر حظر شراء النفط الروسي

2022/03/10 | 10:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم

الخميس، مشروع قانون لمنع واردات

الطاقة الروسية، بأغلبية ساحقة من

الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأيد مشروع القانون الذي يتضمن حظرا على

واردات الطاقة الروسية، ويسمح لإدار

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