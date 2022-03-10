كربلاء : دورة تدريبية لإنتاج ملكات نحل العسل

2022/03/10 | 10:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت دورة تدريبية للنحالين حول إنتاج

ملكات نحل العسل في قاعة المركز

الإرشادي التدريبي الزراعي في كربلاء

المقدسة بحضور معاون رئيس مهندسين

زراعيين ثائر متعب سلمان رئيس قسم وقاية

المزروعات في مديرية زرا

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