القبض على اثنين من المطلوبين في بغداد

2022/03/10 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اثنين من المطلوبين بينهم ارهابي في مناطق متفرقة من بغداد.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ألقت القبض على احد المطلوبين وفق المادة […]

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