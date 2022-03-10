2022/03/10 | 10:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن اتحاد الشطرنج العراقي، أن بغداد ستشهد اليوم انطلاق منافسات بطولة العرب والناشئين للشطرنج والتي ستستمر لغاية 18 آذار/مارس الجاري.

وستكون البطولة بمشاركة 14 دولة عربية، هي: مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والصومال وجيبوتي وسوريا وفلسطين ولبنان واليمن وعمان و البحرين والعراق، وبحضور رئيس الاتحاد العربي للشطرنج سعود المعلة.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج العراقي ظافر عبد الأمير للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "البطولة تعود مجددًا إلى العاصمة الحبيبة بغداد بعد انقطاع دام 21 عامًا على تضييف آخر بطولة عربية للعبة".

وستتمّ على هامش البطولة إقامة اجتماعات ولقاءات مع رؤساء الاتحادات العربية لمناقشة واقع حال اللعبة وتبادل الآراء بشأن الأنشطة المتبقية لمنهاج العام الحالي 2022، وفقًا لعبد الأمير.

وبحسب عبد الأمير، فإنّ "البطولة ستقام جولاتها وفق النظام الدولي السويسري بواقع سبع جولات وسيشارك في البطولة أكثر من 90 لاعبًا من الإناث والذكور وللفئات العمرية 20/18/16/14"، مضيفًا أنّ "البطولة ولأول مرة ستنقل عبر منصات التواصل (أون لاين) لكل دول العالم وتعد البطولة معترفًا بها من الاتحاد الدولي للشطرنج".

اقرأ/ي أيضًا:

ثلاث ذهبيات لشطرنج العراق في الدورة العربية

انطلقت من "الديوانية" إلى العالمية..



ماذا تعرف عن لعبة الكبادي؟

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تحتضن بطولة العرب للشطرنج بعد 21 عامًا من الانقطاع) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تحتضن بطولة العرب للشطرنج بعد 21 عامًا من الانقطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).