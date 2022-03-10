46 لاعبا بقائمة العراق لمواجهتي الإمارات وسوريا

2022/03/10 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني ،

اليوم الأربعاء ٩ / ٣ / ٢٠٢٢ ، قائمة أسود

الرافدين التي ستخوض مباراتي الحسم في

تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 ،

أمام منتخبي الإمارات وسوريا ، إضافة

إلى المبار

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