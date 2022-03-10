العمليات: القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وضبط 4 كغم منها في بغداد

2022/03/10 | 10:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة وضبط اربعة كيلوغرام من ها في منطقة الحسينية.وذكرت القيادة في بيان، إن “قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب جاء ذلك وفق معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده في منطقة […]

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